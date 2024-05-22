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04:24, 22 мая 2024Мир

В США обвинили ФБР в планах убить Трампа

Конгрессвумен Тейлор Грин заявила, что агенты ФБР планировали убийство Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Michael M. Santiago / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) планировали убийство экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом она написала в социальной сети Х.

Грин заявила, что агенты ФБР планировали убийство Трампа после того, как стало известно, что при обыске в резиденции политика в Мар-а-Лаго в 2022 году они имели при себе огнестрельное оружие. У спецслужб также было разрешение на его использование.

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«Министерство юстиции Байдена и ФБР планировали убить президента Трампа и дали на это зеленый свет. Что республиканцы намерены с этим делать?» — написала конгрессвумен.

Сам Трамп также прокомментировал сообщения о наличии оружия у ФБР и обвинил в этом действующего президента страны Джо Байдена. Он назвал главу государства угрозой демократии.

В августе 2022 года Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали около 100 агентов ФБР. Политик предположил, что действия агентов связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным.

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      Марина Совина
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