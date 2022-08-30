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Белый дом отверг свое участие в оценке секретных документов Трампа

Координатор Кирби заявил, что Белый дом не принимает участия в оценке документов Трампа

Фото: Michael Reynolds / Keystone Press Agency

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом не принимает участия в оценке секретных документов, изъятых при обыске в поместье бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает ТАСС.

«Белый дом не участвует в оценке ущерба, которую аппарат директора национальной разведки США собирается проводить в отношении этих документов. Это входит в компетенцию директора [национальной разведки США] Эврил Хейнс», — отверг Кирби участие Белого дома в оценке этих документов.

По данным издания Politico, Хейнс направила американским законодателям письмо, в котором обещала, что разведка США оценит, какой риск нацбезопасности могло представлять раскрытие данных, содержавшихся в документах, изъятых у Трампа. Информацию о том, что нацразведка проводит соответствующую проверку, позже подтвердили и в Министерстве юстиции США.

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23 августа 2022

Ранее национальное управление архивов и документации США обнаружило более 100 документов, содержащих секретные сведения на 700 страницах в материалах, которые в январе 2022 года вывезли из поместья Дональда Трампа.

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным.

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Юлия Мискевич
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