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Трамп заявил об обыске ФБР в его имении

Reuters: Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго во Флориде обыскали агенты ФБР

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (Флорида) обыскали агенты Федерального бюро расследований (ФБР). Политик связал это с его возможным участием в выборах 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

«После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным», — говорится в заявлении Трампа.

15 июля Дональд Трамп сообщил, что принял решение относительно участия в президентских выборах 2024 года. Политик рассказал, что пока раздумывает, когда объявить о нем — до или после осенних промежуточных выборов в Конгресс, но выразил уверенность в победе в случае участия в избирательной гонке.

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Юлия Мискевич
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