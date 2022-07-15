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Трамп определился с решением насчет участия в выборах

Экс-президент США Трамп принял решение насчет участия в выборах 2024 года

Фото: Karen Pulfer Focht / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп принял решение относительно участия в выборах 2024 года. Об этом он рассказал изданию Intelligencer.

Политик-республиканец отказался раскрывать свой выбор, лишь выразив уверенность в победе в случае участия в избирательной гонке. Трамп добавил, что «принял решение мысленно», и пока раздумывает, когда объявить о нем — до или после осенних промежуточных выборов к конгресс.

Ранее Трамп заявил, что его преемник Джо Байден «отправил на небеса» цены на бензин в стране еще задолго до событий на Украине. По его словам, цены на топливо выросли из-за энергетической политики Байдена, вдохновленной социалистической шуткой, известной как «Зеленый новый курс».

Большинство сторонников Демократической партии США не захотели, чтобы президент Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году. Избиратели не хотят его переизбрания по следующим причинам: возраст (33 процента), результаты работы на посту (32 процента) и желание видеть кого-то нового (12 процентов). Деятельность Байдена между тем одобряют 33 процента.

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Марина Совина
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