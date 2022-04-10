Трамп обвинил Байдена в «отправившихся на небеса» ценах на бензин в США

Экс-президент Трамп: Байден «отправил на небеса» цены на бензин в США еще до Украины

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден «отправил на небеса» цены на бензин в стране еще задолго до событий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, цены на топливо выросли из-за энергетической политики Байдена, вдохновленной социалистической шуткой, известной как «Зеленый новый курс». Трамп рассказал, что нынешний президент хочет повсюду построить ветряные мельницы. Он добавил, что недвижимость рядом с такими мельницами ничего не стоит, так как они убивают птиц, разрушают ландшафт и являются самым дорогим видом энергетики.

Помимо этого, Трамп напомнил, что при нем галлон бензина (3,785 литра) стоил меньше двух долларов, а сейчас цена превысила четыре доллара. Он также отметил, что когда-то США были энергетически независимы и за год могли бы превзойти Россию и Саудовскую Аравию по объемам добычи.

Ранее Байден обвинил российские власти в рекордном росте цены галлона бензина в Соединенных Штатах. Байден назвал ситуацию с ценами на топливо кризисом и отметил, что «подорожание Путина» бьет по рядовым американцам на автозаправках. При этом он признал, что рост цен на бензин начался еще до событий на Украине из-за восстановления спроса после пандемии и не поспевающего за ним предложения.

