Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трамп обвинил Байдена в «отправившихся на небеса» ценах на бензин в США

Экс-президент Трамп: Байден «отправил на небеса» цены на бензин в США еще до Украины
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Emily Elconin / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден «отправил на небеса» цены на бензин в стране еще задолго до событий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, цены на топливо выросли из-за энергетической политики Байдена, вдохновленной социалистической шуткой, известной как «Зеленый новый курс». Трамп рассказал, что нынешний президент хочет повсюду построить ветряные мельницы. Он добавил, что недвижимость рядом с такими мельницами ничего не стоит, так как они убивают птиц, разрушают ландшафт и являются самым дорогим видом энергетики.

Помимо этого, Трамп напомнил, что при нем галлон бензина (3,785 литра) стоил меньше двух долларов, а сейчас цена превысила четыре доллара. Он также отметил, что когда-то США были энергетически независимы и за год могли бы превзойти Россию и Саудовскую Аравию по объемам добычи.

Ранее Байден обвинил российские власти в рекордном росте цены галлона бензина в Соединенных Штатах. Байден назвал ситуацию с ценами на топливо кризисом и отметил, что «подорожание Путина» бьет по рядовым американцам на автозаправках. При этом он признал, что рост цен на бензин начался еще до событий на Украине из-за восстановления спроса после пандемии и не поспевающего за ним предложения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Найдено доказательство принадлежности упавшей в Краматорске «Точке-У» Украине
В Госдуме назвали дикостью слова Борреля о конфликте на Украине
В Минздраве предупредили россиян об опасности горячих алкогольных напитков
Японская фармацевтическая компания прекратит новые инвестиции в Россию
Профессор химии предупредил об экологической катастрофе в Рубежном
Трамп обвинил Байдена в «отправившихся на небеса» ценах на бензин в США
Россиянам назвали подходящее для замены шин на летние время
Россияне стали реже сдавать экзамены на права с первой попытки
Гинцбург рассказал об исследованиях эффективности назальной вакцины от COVID-19
Премьера Венгрии заподозрили в желании стать врагом Киева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.