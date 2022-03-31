Байден обвинил Россию в рекордном подорожании бензина в США

Байден назвал рекордный рост цены галлона бензина в США «подорожанием Путина»

Президент США Джо Байден обвинил российские власти в рекордном росте цены галлона бензина в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден назвал ситуацию с ценами на топливо кризисом и отметил, что «подорожание Путина» бьет по рядовым американцам на автозаправках. При этом он признал, что рост цен на бензин начался еще до событий на Украине из-за восстановления спроса после пандемии и не поспевающего за ним предложения.

Ранее сообщалось, что Байден намерен объявить о рекордной для страны распечатке нефтяных запасов. Согласно заявлению Белого дома, расходование топлива из стратегического резерва может составить до миллиона баррелей в сутки. Такая мера предпринимается для повышения предложения на внутреннем рынке и снижения цен.