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01:01, 10 июля 2026Спорт

Сборная Франции победила Марокко и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Франции одержала победу над Марокко и вышла в полуфинал чемпионата мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Winslow Townson / Reuters

Сборная Франции одержала победу над национальной командой Марокко и вышла в полуфинал чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Джиллетт Стэдиум» и завершилась со счетом 2:0. Первый гол забил на 61-й минуте французский нападающий Килиан Мбаппе, не реализовав до этого пенальти в ворота противника. Второй — Усман Дембеле через шесть минут.

В полуфинале чемпионата мира-2026 сборной предстоит сыграть с победителем противостояния между командами Испании и Бельгии.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

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