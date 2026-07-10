Сборная Франции победила Марокко и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Франции одержала победу над Марокко и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Франции одержала победу над национальной командой Марокко и вышла в полуфинал чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Джиллетт Стэдиум» и завершилась со счетом 2:0. Первый гол забил на 61-й минуте французский нападающий Килиан Мбаппе, не реализовав до этого пенальти в ворота противника. Второй — Усман Дембеле через шесть минут.

В полуфинале чемпионата мира-2026 сборной предстоит сыграть с победителем противостояния между командами Испании и Бельгии.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.