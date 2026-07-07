Сборная Испании обыграла Португалию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Испании обыграла Португалию со счетом 1:0 и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Испании обыграла Португалию со счетом 1:0 и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.

Единственный гол в матче забил Микель Мерино. Это произошло на 91-й минуте.

Таким образом, испанцы вышли в четвертьфинал мирового первенства. В следующей стадии турнира они сыграют с победителем пары США — Бельгия. Матч пройдет 10 июля в Инглвуде, США, он начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее капитан португальской сборной Криштиану Роналду обозначил сроки своего ухода из команды. «Я уйду, когда захочу, а не когда этого хотят другие. Мне постоянно задают одни и те же вопросы; я хочу сосредоточиться на других вещах, на хорошей игре», — заявил Роналду.