Роналду высказался о сроках завершения карьеры в сборной Португалии

Роналду: Я уйду из сборной Португалии, когда захочу, а не когда этого хотят другие

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о сроках завершения международной карьеры. Об этом сообщает AS.

Футболиста спросили, станет ли нынешний чемпионат мира последним в его карьере. «Я уйду, когда захочу, а не когда этого хотят другие. Мне постоянно задают одни и те же вопросы; я хочу сосредоточиться на других вещах, на хорошей игре», — заявил Роналду.

Футболист также оценил свою игры на ЧМ-2026. «Я забил три гола. Другие забили больше, но у меня неплохо получается. Надеюсь забить еще один», — заявил Роналду.

3 июля Роналду забил свой первый в истории гол в плей-офф ЧМ и помог команде обыграть сборную Хорватии. В 1/8 финала ЧМ-2026 португальцы встретятся с Испанией. Матч пройдет в Арлингтоне (США) 6 июля.