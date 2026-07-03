Роналду избавился от «проклятия» на чемпионате мира по футболу

Криштиану Роналду забил свой первый в истории гол в плей-офф на ЧМ-2026

Португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой первый в истории гол в плей-офф чемпионата мира по футболу (ЧМ-2026). Об этом сообщает Yahoo Sports.

На 61-й минуте игры со сборной Хорватии арбитр Эспен Эскос отменил гол Роналду из‑за офсайда. Несколько минут спустя Португалия получила право на пенальти. Роналду реализовал пенальти на 68‑й минуте, сравняв счет (1:1). На данный момент он является самым возрастным игроком, забившим гол в матче плей-офф в возрасте 41 года.

Игра прошла на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто и завершилась со счетом 2:1. Сборная Португалии вышла в 1/8 финала, где встретится с командой Испании, которая до этого разгромила Австрию со счетом 3:0.