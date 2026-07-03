Сборная Португалии победила Хорватию и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Португалии обыграла Хорватию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Португалии победила команду Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто и завершилась со счетом 2:1. Счет на 53-й минуте открыл хорватский игрок Иван Перишич. Спустя 15 минут Криштиану Роналду сравнял счет, реализовав пенальти. На 94-й минуте Гонсалу Рамуш забил победный для Португалии гол.

Сборная Португалии вышла в 1/8 финала, где встретится с командой Испании, которая до этого разгромила Австрию со счетом 3:0. Сборная Хорватии, бравшая серебряные и бронзовые медали на двух предыдущих мундиалях, завершила свое выступление на турнире.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года и не принимает участия в турнире.