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00:00, 3 июля 2026Спорт

Сборная Испании разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Испании победила Австрию со счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Сборная Испании одержала разгромную победу над национальной командой Австрии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Соу-Фай Стэдиум» и завершилась со счетом 3:0. Первый мяч на 36-й минуте забил нападающий Микель Ойарсабаль. На 66-й минуте преимущество команды увеличил защитник Педро Порро. На 89-й минуте окончательный счет установил Ойарсабаль, оформив дубль.

Ранее в 1/8 финала вышли десять сборных. В частности, команды Бразилии, Канады, Марокко, Мексики, Парагвая, Норвегии, Франции, США, Бельгии и Мексики.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

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