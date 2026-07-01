Мексика обыграла Эквадор в матче ЧМ-2026

Мексика обыграла Эквадор со счетом 2:0, Пьеро Инкапье получил красную карточку

На стадионе «Ацтека» в Мехико завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 между национальными командами Мексики и Эквадора. Мексиканцы уверенно обыграли эквадорцев со счетом 2:0.

Все голы были забиты в первом тайме. Первый мяч на 22-й минуте матча забил Хулиан Киньонес, затем на 31-й минуте голом отличился Рауль Хименес.

После перерыва обе команды сделали ряд замен, но забитых мячей больше не было. Эквадорцы также получили за игру три желтые карточки и одну красную. Красная досталась защитнику Пьеро Инкапье за словесную перепалку с соперником и прикрытый руками рот.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении.

В 1/8 финала Мексика сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго, сборная Эквадора покидает чемпионат.

Ранее Франция разгромила Швецию в матче чемпионата мира, и встретится на поле со сборной Парагвая 5 июля.