Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
07:17, 1 июля 2026Спорт

Мексика обыграла Эквадор в матче ЧМ-2026

Мексика обыграла Эквадор со счетом 2:0, Пьеро Инкапье получил красную карточку
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Li Muzi / Global Look Press

На стадионе «Ацтека» в Мехико завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 между национальными командами Мексики и Эквадора. Мексиканцы уверенно обыграли эквадорцев со счетом 2:0.

Все голы были забиты в первом тайме. Первый мяч на 22-й минуте матча забил Хулиан Киньонес, затем на 31-й минуте голом отличился Рауль Хименес.

После перерыва обе команды сделали ряд замен, но забитых мячей больше не было. Эквадорцы также получили за игру три желтые карточки и одну красную. Красная досталась защитнику Пьеро Инкапье за словесную перепалку с соперником и прикрытый руками рот.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении.

В 1/8 финала Мексика сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго, сборная Эквадора покидает чемпионат.

Ранее Франция разгромила Швецию в матче чемпионата мира, и встретится на поле со сборной Парагвая 5 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте поставил НАТО задачу перед возможными переговорами Москвы и Киева

    Жителей приграничного с Россией региона Украины принудили покинуть дома

    Жителей Нью-Йорка предупредили о чрезвычайной опасности

    Раскрыты планы руководства США возобновить войну с Ираном

    В России начали маркировать жвачку

    Вэнс назвал раздражающую тактику Ирана на переговорах с США

    Раскрыта зарплата «королевы марафонов» в колонии

    Любителям кофе указали на их главную ошибку

    Мощное землетрясение произошло в Японии

    Раскрыта правда о солдатах ВСУ в Богодаровке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok