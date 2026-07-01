Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
02:11, 1 июля 2026Спорт

Франция разгромила Швецию в матче ЧМ-2026

Франция разгромила Швецию в 1/16 финала ЧМ-2026, дублем отличился Мбаппе
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 между сборными Франции и Швеции завершился на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Французы уверено разгромили соперника со счетом 3:0.

Счет был открыт на 45-й минуте встречи, голом забил Килиан Мбаппе, после него еще один мяч в ворота соперника оформил Брэдли Барколя на 53-й минуте. Итоговый счет на табло сделал еще один мяч от нападающего Мбаппе.

Желтых и красных карточек за игру не было ни у одной из команд. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели из Нидерландов.

В 1/8 чемпионата национальная команда Франции встретится на поле со сборной Парагвая 5 июля.

Ранее сборная Норвегии победила команду Кот'д Ивуара и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, а сборная Бразилии вырвала победу у Японии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они заплатят огромную цену». Финляндия изменила конституцию, чтобы разместить у себя ядерное оружие. К чему приведет это решение?

    Россия стала одной из самых быстро богатеющих стран в мире

    Франция разгромила Швецию в матче ЧМ-2026

    На Западе сделали громкое заявление о России в зоне СВО

    Скандальная порнозвезда подсчитала количество половых партнеров за время беременности

    Пользователей Windows 11 предупредили об опасности

    Два наемника ВСУ погибли в перестрелке в Николаеве

    В Москве запретили отказывать в соцвыплатах ребенку без постоянной регистрации

    Австрийский космонавт на русском обратился к будущим покорителям космоса

    Самозанятые впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok