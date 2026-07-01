Франция разгромила Швецию в матче ЧМ-2026

Франция разгромила Швецию в 1/16 финала ЧМ-2026, дублем отличился Мбаппе

Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 между сборными Франции и Швеции завершился на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Французы уверено разгромили соперника со счетом 3:0.

Счет был открыт на 45-й минуте встречи, голом забил Килиан Мбаппе, после него еще один мяч в ворота соперника оформил Брэдли Барколя на 53-й минуте. Итоговый счет на табло сделал еще один мяч от нападающего Мбаппе.

Желтых и красных карточек за игру не было ни у одной из команд. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели из Нидерландов.

В 1/8 чемпионата национальная команда Франции встретится на поле со сборной Парагвая 5 июля.

Ранее сборная Норвегии победила команду Кот'д Ивуара и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, а сборная Бразилии вырвала победу у Японии.