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22:05, 30 июня 2026Спорт

Норвегия победила Кот'д Ивуар и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Норвегия победила Кот'д Ивуар со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сборная Норвегии победила команду Кот'д Ивуара со счетом 2:1 в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 39-й минуте счет в матче открыл форвард норвежцев Антонио Нуса. В середине второго тайма африканская команда выровняла положение усилиями Асада Диалло, а на 86-й минуте победный для норвежцев счет установил Эрлинг Холанд.

Таким образом, сборная Норвегии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где встретится с командой Бразилии, которая в 1/16 финала обыграла японцев со счетом 2:1. Матч пройдет 5 июля в Ист-Рутефорде, США, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не принимает в нем участия, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

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