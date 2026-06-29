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22:02, 29 июня 2026Спорт

Сборная Бразилии вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Бразилии победил Японию со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Troy Taormina / IMAGN IMAGES / Reuters

Сборная Бразилии одержала победу над национальной командой Японии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «NRG Стэдиум» и завершилась со счетом 2:1. Первый мяч на 29-й минуте забил полузащитник японцев Кайсю Сано. На 56-й минуте счет сравнял хавбек Каземиро. На пятой добавленной ко второму тайму минуте вырвал победу для Бразилии полузащитник Габриэл Мартинелли.

Ранее сборная Канады впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Канадцы победили команду ЮАР со счетом 1:0.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июля по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

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