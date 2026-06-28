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00:08, 29 июня 2026Спорт

Сборная Канады обыграла команду ЮАР и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Канады обыграла команду ЮАР со счетом 1:0 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Сборная Канады обыграла команду ЮАР со счетом 1:0 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный гол в матче канадцы забили на 92-й минуте. Его автором стал полузащитник Стефен Эуштакиу.

Таким образом, сборная Канады впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. 4 июля она в Хьюстоне сыграет с победителем пары Нидерланды — Марокко.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июля по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

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