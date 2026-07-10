Захарова указала на целенаправленные удары ВСУ по пассажирским автобусам

Захарова: ВСУ начали охотиться на рейсовые и пассажирские автобусы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали сознательно охотиться на рейсовые и пассажирские автобусы, атакуя их беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.

«В последнее время ВСУ сознательно “охотятся” на рейсовые и пассажирские автобусы, подвергая их дроновым атакам», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД России напомнила, что 2 июля дроны ВСУ атаковали туристический автобус «Минск-Анапа». В результате пострадали три пассажира. Также Захарова упомянула атаки пассажирского транспорта на участке дороги Никольское – Таврово в Белгородской области, а также в Лисичанске Луганской Народной Республики.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал транспортное средство в селе Никольское, в результате чего пострадал мирный житель. Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и живота.