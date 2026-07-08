Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:35, 8 июля 2026Бывший СССР

ВСУ вновь атаковали пассажирский автобус в российском регионе

Оперштаб: ВСУ атаковали беспилотником пассажирский автобус в Белгородской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Уточняется, что украинский беспилотник атаковал транспортное средство в селе Никольское, в результате чего пострадал мирный житель. Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и живота. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также вследствие атаки был поврежден автобус. На опубликованном снимке видны трещины в лобовом стекле.

6 июля ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области. Два человека погибли, еще восемь пострадали, включая троих детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган выступил с предложением для России и Украины

    Бывший пресс-секретарь Зеленского сделала выпад в адрес властей Украины

    В России предложили компенсировать покупку кондиционеров одной категории населения

    Эстония придумала наказание для МОК за допуск российских спортсменов

    Премьер Испании побеседовал с Трампом после его угроз

    Трамп решил ввести эмбарго против союзника США

    В Латвии прошел суд над российским волонтером

    Залужный сделал признание о помощи Украине со стороны Запада

    Трамп оценил вероятность своей гибели

    Лукашенко узнал в России интересный факт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok