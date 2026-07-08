ВСУ вновь атаковали пассажирский автобус в российском регионе

Оперштаб: ВСУ атаковали беспилотником пассажирский автобус в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Уточняется, что украинский беспилотник атаковал транспортное средство в селе Никольское, в результате чего пострадал мирный житель. Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и живота. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также вследствие атаки был поврежден автобус. На опубликованном снимке видны трещины в лобовом стекле.

6 июля ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области. Два человека погибли, еще восемь пострадали, включая троих детей.