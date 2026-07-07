Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 7 июля 2026Россия

Число пострадавших при атаке ВСУ на пассажирский автобус в российском регионе выросло

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области выросло до восьми
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Число пострадавших при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус в Белгородской области выросло до восьми. Об этом сообщили в оперативном штабе российского региона.

Среди пострадавших — трое детей. Их доставили в детскую областную клиническую больницу. Состояние раненой годовалой девочки медики оценивают как тяжелое.

«Поздно вечером еще одна женщина обратилась за помощью. Три женщины находятся на стационарном лечении в городской больнице Белгорода, остальные отпущены домой», — говорится в сообщении.

Атака на автобус была совершена 6 июля. Ранее сообщалось о шести пострадавших. Еще двух человек спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Под Киевом нашли тело подозреваемой в подрыве олигарха в Монако. Задержан действующий офицер ГУР

    Онищенко оценил влияние на российских школьников отмены домашнего задания

    Митя Фомин высказался о воссоединении Hi-Fi

    Атаковавшего ножом сотрудника московского метро приговорили к восьми годам

    Россиянка связала сына с ДЦП скотчем перед расправой над ним

    Десятки рейсов задержались в аэропорту Сочи из-за плана «ковер»

    Россиянам назвали машины с пробегом с неоправданно завышенной ценой

    Бельгийский министр назвал Мелони альфа-самцом и признался ей в любви

    В России заявили об использовании ВСУ просроченных польских ракет

    Зеленский прибыл на саммит НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok