Число пострадавших при атаке ВСУ на пассажирский автобус в российском регионе выросло

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области выросло до восьми

Число пострадавших при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус в Белгородской области выросло до восьми. Об этом сообщили в оперативном штабе российского региона.

Среди пострадавших — трое детей. Их доставили в детскую областную клиническую больницу. Состояние раненой годовалой девочки медики оценивают как тяжелое.

«Поздно вечером еще одна женщина обратилась за помощью. Три женщины находятся на стационарном лечении в городской больнице Белгорода, остальные отпущены домой», — говорится в сообщении.

Атака на автобус была совершена 6 июля. Ранее сообщалось о шести пострадавших. Еще двух человек спасти не удалось.