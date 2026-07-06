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15:50, 6 июля 2026Россия

Власти сообщили о смертельной атаке ВСУ на пассажирский автобус в российском регионе

Два человека стали жертвами удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области, два человека стали жертвами атаки. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

«Пострадали шесть человек, в том числе два ребенка», — написал Шуваев.

По его словам, двух детей госпитализировали в областную больницу. Годовалый ребенок находится в тяжелом состоянии — у девочки диагностировали множественные осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Еще один пострадавший, 10-летний мальчик, получил минно-взрывную травму и повреждение структур уха.

Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

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