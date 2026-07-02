ВСУ ударили по следовавшему из Минска автобусу в российском регионе

«Известия»: Два человека пострадали при ударе ВСУ по белорусскому автобусу под Брянском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автобусу в Брянской области, который ехал из Минска в Анапу. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Автобус подвергся атаке на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области.

По данным издания, в автобусе находилось 12 пассажиров и два водителя. В результате удара ВСУ ранения получили два человека.

17 июня украинский дрон ударил по автобусу с детьми в Брянской области. В нем находилась детская футбольная команда, которая ехала из Гомеля на отдых в Геленджик. На момент атаки в транспорте было 44 человека, среди них 28 детей. Одна женщина не выжила, еще восемь человек, включая шестерых детей, пострадали.