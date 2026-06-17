ВСУ атаковали автобус с юными футболистами из Белоруссии под Брянском. Пятеро детей ранены. Есть жертва

Под Брянском ВСУ нанесли удары дронами по автобусу с детьми из Белоруссии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус с детьми в Брянской области. Внутри находились участники детской футбольной команды из Гомеля, Белоруссия, которые направлялись на отдых в Геленджик. По информации врио губернатора региона Егора Ковальчука, жертвой удара стала женщина, сопровождавшая команду.

Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой

Егор Ковальчук врио губернатора Брянской области

На данный момент известно об одном тяжелом пациенте, это ребенок. По данным Минздрава, госпитализированы семеро человек, пятеро из которых — дети. Изначально сообщалось о шестерых пострадавших, включая четырех несовершеннолетних.

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

Белорусская сторона осведомлена о случившемся. Там уточняют информацию.

В автобусе находилось больше 40 человек

В общей сложности внутри автобуса было 44 человека, включая 28 детей. Сообщается, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по транспортному средству. Атака была совершена при помощи дронов самолетного типа, это произошло в Почепском районе.

Российскими правоохранителями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 («Террористический акт») УК РФ.

Киев заподозрили в желании втянуть Белоруссию в войну

По мнению военкора Александра Коца, у произошедшего может быть несколько объяснений. Согласно первому, оператор дрона не нашел подходящую военную цель и, на исходе заряда аккумулятора, атаковал то, что было ближе всего. По второй версии, «накосорезил» искусственный интеллект, перепутавший гражданский транспорт с армейской машиной, а по третьей — дроновод «выцеливал» конкретно этот автобус, зная, кто там находится.

Голубая мечта Украины — втянуть Белоруссию в войну. Открытие второго фронта вынудит Россию перебрасывать войска на новое направление для защиты союзника, что ослабит ее давление на ВСУ на других участках фронта. Кроме того, конфликт Киева с Минском может спровоцировать втягивание в заварушку Польши и стран Балтии Александр Коц военкор

Он также предположил, что в Киеве рассчитывают на то, что циничный удар по детям станет для Белоруссии casus belli.

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Пострадавшим и их семьям окажут помощь

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, случившееся в Брянской области — это теракт. Она указала, что власти Киева охотятся на мирных граждан, особенно детей.

В свою очередь, Департамент физической культуры и спорта российского региона выразил готовность оказать помощь и содействие в принятии детской белорусской команды. Брянское «Динамо» предоставит гостиницу на базе клуба для проживания семей пострадавших, а уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что будет держать на личном контроле ситуацию с ударом по автобусу.