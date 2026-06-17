Депутат Картаполов предложил ускорить СВО после удара ВСУ по автобусу под Брянском

России следовало бы ускорить проведение специальной военной операции (СВО) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми из Белоруссии под Брянском. Изменить ход СВО предложил депутат Госдумы Андрей Картаполов, в такой формулировке его заявление приводит NEWS.ru.

Как заявил парламентарий, сперва следует расследовать все детали атаки ВСУ на пассажирский транспорт, после чего начать активно уничтожать украинских военных и быстрее достигать целей СВО. «Мочить их надо в сортирах, клозетах, отхожих местах, везде, где только можно. Также следует быстрее выполнять задачи специальной военной операции», — цитирует издание слова Картаполова.

Как сообщалось ранее, ВСУ атаковали под Брянском пассажирский автобус, внутри которого находились участники детской футбольной команды из белорусского Гомеля, направлявшиеся на отдых в Геленджик. По информации врио губернатора региона Егора Ковальчука, жертвой удара стала женщина, сопровождавшая команду.

Очевидцы сняли последствия удара дрона по транспортному средству с детьми.