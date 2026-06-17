Появились кадры последствий удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Врио губернатора региона Егор Ковальчук показал кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Брянской области, в котором находились участники детской футбольной команды из Белоруссии. Соответствующие фото российский чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что попавший под удар автобус получил серьезные повреждения, в транспорте выбило окна.

«Кадры с места сегодняшней трагедии... Украинские террористы явно понимали, что это пассажирский автобус», — написал он.

17 июня ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области. Внутри находилась детская футбольная команда из Гомеля, которая направлялась на отдых в Геленджик. Сообщается, что жертвой удара стала женщина, которая сопровождала детей. В общей сложности внутри автобуса находилось 44 человека, включая 28 детей.