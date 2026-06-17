Путин дал срочное поручение после удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Песков: Путин поручил принять меры для помощи раненым при ударе по автобусу под Брянском

Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять срочные меры для помощи пострадавшим и раненым в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, президент связался с министром здравоохранения по телефону.

Ранее число пострадавших в результате атаки ВСУ выросло до восьми человек, среди которых шестеро детей. В сети появился список имен раненых.

Днем 17 июня беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Все пострадавшие госпитализированы. Кроме того, жертвой удара стала женщина 1985 года рождения, которая сопровождала школьников.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук опубликовал кадры с поврежденным автобусом. На нем видно, что у транспортного средства выбиты окна и спущено колесо.