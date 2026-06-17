Опубликован список пострадавших при ударе ВСУ по автобусу с детьми в российском регионе

РЕН ТВ опубликовал список пострадавших при ударе ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

В сети появился список пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Информацию о раненых опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Согласно этим данным, пострадали шестеро детей: 10-летние Ярослав М. и Трофим П., а также 11-летние Мария К., Серафима С., Артем П. и Аким К. Кроме того, ранения получили двое взрослых: 39-летний Игорь Х. и 48-летний Алексей Г. Жертвой удара стала Виктория Г. 1985 года рождения.

Об атаке беспилотника ВСУ самолетного типа на автобус с детьми из Белоруссии ранее сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Он рассказал, что футболисты ехали из Гомеля на отдых в Геленджик. Чиновник также опубликовал кадры с поврежденным транспортным средством, в котором находились школьники.

В свою очередь, помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов рассказал, что пострадавшие госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.