Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии под Брянском выросло

Кузнецов: Семь человек госпитализировали при после удара ВСУ по автобусу под Брянском

После удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детской футбольной командой из белорусского Гомеля госпитализировали семь человек, в том числе пятерых детей. О росте числа пострадавших сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

По его словам, состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. Остальные раненые находятся в состоянии средней тяжести. «Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме», — сказал Кузнецов.

Об атаке беспилотника ВСУ самолетного типа по автобусу с детьми из Белоруссии ранее сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Он рассказал, что футболисты ехали на отдых в Геленджик. Жертвой удара стала сопровождавшая школьников женщина.

16 июня ВСУ также атаковали автомобиль скорой помощи в брянской деревне Кветунь. Пострадали фельдшер, водитель и медсестра. По словам Ковальчука, от более тяжелых последствий экипаж скорой спас мужчина за рулем, который сумел увести машину от прямого удара.