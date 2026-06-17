В Кремле отреагировали на удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии под Брянском

Песков назвал террористическим актом удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал террористическим актом удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми из Белоруссии под Брянском. Реакцию властей приводит ТАСС.

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин, узнав о случившемся, связался с главой Минздрава Михаилом Мурашко. Глава государства поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь раненым.

До этого уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова подчеркнула, что находится в контакте с белорусскими коллегами. Она подчеркнула, что украинская сторона начала намеренно проводить атаки по территориям, где присутствуют несовершеннолетние.

17 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Чиновник пояснил, что команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик. Жертвой атаки стала сопровождавшая ребят женщина. По последней информации, травмы получили семь человек.