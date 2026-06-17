В России заявили о новой тактике ВСУ после удара по автобусу с детьми под Брянском

Омбудсмен Лантратова: ВСУ используют новую тактику, нанося удары по детям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют новую тактику, ударяя по больницам, площадкам, школам, где присутствуют дети. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова, комментируя вражескую атаку под Брянском по автобусу с юными футболистами из Белоруссии, передает ТАСС.

Омбудсмен пообещала связаться с коллегами в Белоруссии.

Лантратова подчеркнула, что аппарат уполномоченного ведет фиксацию всех нарушений прав мирных граждан киевским режимом, поскольку с точки зрения норм международного гуманитарного права, когда страдают дети — это военное преступление.

17 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Чиновник пояснил, что команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик. Жертвой атаки стала сопровождавшая несовершеннолетних женщина. По последним данным, травмы получили семь человек.