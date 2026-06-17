Раскрыты подробности атаки ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии

СКР: В атакованном ВСУ автобусе из Гомеля находились 44 пассажира, включая 28 детей

В автобусе, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали в Брянской области, находились 44 пассажира, включая 28 детей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Команда детей-футболистов выехала из Гомеля, Белоруссия, и направлялась на отдых в Геленджик. На трассе А240 в Брянской области по автобусу, в котором находились спортсмены, ударил беспилотник самолетного типа. Жертвой атаки стала женщина. Еще шесть человек, включая четырех детей, пострадали.

Остальных детей, находившихся в автобусе, в ближайшее время вернут домой. Возбуждено уголовное дело о теракте.