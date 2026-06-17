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14:00, 17 июня 2026Россия

В Госдуме ответили на смертельный удар ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

Депутат Колесник: ВСУ ударили по автобусу с детьми под Брянском из-за проблем на фронте
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наносить удары по детям из-за проблем на фронте. Так на смертельную атаку украинских дронов на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области ответил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

«Нам уже понятно, совершенно очевидно, что Украина — террористическое государство (...) Этим они [военнослужащие ВСУ] показывают, что не остановятся ни перед чем, для них нет никаких границ», — сказал Колесник.

По его словам, с теми, кто наносит террористические удары по мирному населению, нельзя вести переговоры, а ответственных за преступления следует уничтожить.

Украинские дроны атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая ехала из Гомеля на отдых в Геленджик в среду, 17 июня. Жертвой удара стала одна женщина, еще семеро человек, в том числе пять детей, получили ранения.

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