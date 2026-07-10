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00:50, 10 июля 2026Мир

Стало известно о задержке транша Украине на сотни миллионов долларов

РИА: МВФ задерживает плановый транш кредита Украине на $700 млн более чем на месяц
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Украина недополучила от МВФ сотни миллионов долларов в рамках планового транша кредита. Его задерживают более чем на месяц, выяснило РИА Новости, опираясь на заявления фонда и график предоставления средств.

Речь о сумме почти в 700 миллионов долларов. В четверг директор по коммуникациям организации Джули Козак заявила, что руководство рассмотрит вопрос о транше в ближайшие недели, однако то же самое она сказала за две недели до этого. Точная дата не раскрывается, сроки зависят от решения руководителей фонда.

Согласно графику, Киев должен был получить деньги 1 июня.

Согласно расчетам ТАСС, основанным на данных Национального банка Украины, до конца текущего года Киев обязан перечислить Международному валютному фонду (МВФ) примерно 1,5 миллиарда долларов в счет погашения ранее полученных кредитов. Общая сумма долга Украины перед МВФ превышает 10 миллиардов долларов.

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