Стало известно о задержке транша Украине на сотни миллионов долларов

РИА: МВФ задерживает плановый транш кредита Украине на $700 млн более чем на месяц

Украина недополучила от МВФ сотни миллионов долларов в рамках планового транша кредита. Его задерживают более чем на месяц, выяснило РИА Новости, опираясь на заявления фонда и график предоставления средств.

Речь о сумме почти в 700 миллионов долларов. В четверг директор по коммуникациям организации Джули Козак заявила, что руководство рассмотрит вопрос о транше в ближайшие недели, однако то же самое она сказала за две недели до этого. Точная дата не раскрывается, сроки зависят от решения руководителей фонда.

Согласно графику, Киев должен был получить деньги 1 июня.

Согласно расчетам ТАСС, основанным на данных Национального банка Украины, до конца текущего года Киев обязан перечислить Международному валютному фонду (МВФ) примерно 1,5 миллиарда долларов в счет погашения ранее полученных кредитов. Общая сумма долга Украины перед МВФ превышает 10 миллиардов долларов.