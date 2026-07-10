45-летняя супермодель порадовала фанатов пляжными снимками топлес

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио устроила фотосессию топлес и показала результат фанатам. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя манекенщица предстала на одних снимках в белом бикини, состоящем из частично оголяющих ягодицы плавок и бюстгальтера. На других кадрах она позировала без верхней части купальника, прикрыв при этом руками обнаженную грудь. «Между землей и морем она — поэзия», — подписала Амбросио пост.

Поклонники, в свою очередь, оказались в восторге от откровенной съемки знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях. «Самая красивая женщина на свете», «Потрясающая и идеальная», «Мое вдохновение», «Шикарная», «Прекрасная богиня», — высказывались они.

В апреле Алессандра Амбросио намекнула на предстоящее замужество с возлюбленным Баком Палмером на откровенных снимках.