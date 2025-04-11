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09:14, 11 апреля 2025Мир

Спецпосланник Трампа вылетел в Россию

Axios: Спецпосланник Трампа Уиткофф вылетел в Россию для встречи с Путиным
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вылетел в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники и данные Flightradar.

«Дипломатический представитель президента Трампа Стив Уиткофф отправился в Россию и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Путиным в пятницу», — говорится в материале.

10 апреля в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и США. Они были посвящены нормализации работы дипломатических представительств. Встреча прошла в закрытом формате.

Возглавивший делегацию России посол в Вашингтоне Александр Дарчиев после завершения консультаций заявил, что российско-американские переговоры в Стамбуле продвинули нормализацию работы посольств двух государств.

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