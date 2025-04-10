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18:20, 10 апреля 2025Мир

Раскрыты итоги переговоров России и США

Посол Дарчиев: Переговоры России и США продвинули нормализацию работы посольств
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле продвинули нормализацию работы посольств двух государств. Об этом сообщил посол России в США, участник консультаций Александр Дарчиев, передает ТАСС.

«Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере и позволил продвинуться вперед в решении этой поставленной президентами двух стран задачи», — отметил дипломат.

Дарчиев добавил, что по итогам встречи стороны обменялись нотами, фиксирующими договоренность о гарантиях беспрепятственного банковского и финансового обслуживания дипмиссий. По его словам, Россия и США условились о дальнейших мерах по облегчению передвижения дипломатов и их визовому оформлению. Посол также сообщил, что представители России в ходе встречи указали на приоритетность возвращения конфискованной в США дипсобственности.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что консультации российской и американской делегаций в Стамбуле прошли конструктивно, также стороны обсудили возможность проведения скорой новой встречи.

Вот это да!
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