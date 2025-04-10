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17:07, 10 апреля 2025Мир

Госдеп рассказал об итогах консультаций России и США в Стамбуле

Госдепартамент: Консультации делегаций России и США прошли конструктивно
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Консультации российской и американской делегаций в Стамбуле прошли конструктивно, также стороны обсудили возможность проведения скорой новой встречи. Об этом сообщает Государственный департамент США, передает Reuters.

Ранее российско-американские переговоры по нормализации работы дипломатических представительств завершились, они продлились пять с половиной часов. Встреча сторон состоялась в российском генеральном консульстве в Стамбуле. Она прошла в закрытом формате и завершилась без выхода к прессе и каких-либо официальных заявлений.

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