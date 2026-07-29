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Силовые структуры
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12:40, 29 июля 2026 (обновлено: 12:42, 29 июля 2026)Силовые структуры

Взрослый мужчина решил удушить подростка на самокате на глазах у жены

В Севастополе полиция начала проверку по факту избиения мужчиной подростка на самокате
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Севастополе полиция начала проверку по факту нападения взрослого мужчины на подростка на самокате. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным канала, мать пострадавшего рассказала, что ее сын катался с другом на самокате по аллее. В этот момент незнакомый мужчина ударил его кулаком в грудь. Подросток испугался и уехал, но примерно через час снова встретил своего обидчика. Школьник специально притормозил перед ним, в этот момент в него врезался сзади его друг и вместе они упали. Тогда мужчина напал на них и начал избивать, а также пытался удушить одного из мальчиков. Он остановился, только когда его окрикнула жена.

В результате у потерпевшего сломана рука, а на шее имеются следы удушения.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области задержали двух жителей города Прокопьевска, обвиняемых в избиении и похищении 10-летнего школьника.

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