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Силовые структуры
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12:29, 11 июня 2026Силовые структуры

Двое россиян избили 10-летнего школьника и увезли в багажнике автомобиля

Два молодых жителя Прокопьевска связали и похитили 10-летнего школьника
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Кемеровской области задержали двух жителей города Прокопьевска, обвиняемых в похищении 10-летнего школьника. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, 6 июня нападавшие избили школьника, связали его, а затем уложили в багажник и отвезли в гараж. Ребенку удалось освободиться, он сбежал и рассказал о случившемся матери. Вскоре злоумышленники были задержаны. Подозреваемыми оказались двое молодых людей в возрасте 18 и 14 лет.

Как сообщает Telegram-канал «112», подростки напали на школьника, поскольку заподозрили его в краже вейпа. В Следственном комитете России «Ленте.ру» пояснили, что уголовное дело возбуждено по статье 127 УК РФ(«Незаконное лишение свободы»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижневартовске 10-летнюю школьницу, ушедшую на прогулку, похитил 47-летний мужчина.

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