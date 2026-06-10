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13:36, 10 июня 2026Силовые структуры

Российскую школьницу похитил мужчина

СК возбудил дело против жителя Нижневартовска, похитившего 10-летнюю девочку
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Нижневартовске 10-летнюю школьницу, ушедшую на прогулку, похитил 47-летний мужчина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»). По данным следствия, 7 июня в районе Комсомольского озера в указанном городе мужчина подошел к девочке, запугал ее и приказал выполнять его требования. На личном автомобиле он привез ребенка к себе домой, где незаконно удерживал. Девочку спасли полицейские, а похитителя задержали.

Школьница ушла гулять, а домой не вернулась, в полицию обратилась ее мать, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. На поиски ребенка был поднят весь личный состав нижневартовской полиции. В результате ее местонахождение было установлено. Видимых телесных повреждений у девочки не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудили троих похитителей подростка. Их приговорили к срокам от пяти до девяти лет лишения свободы.

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