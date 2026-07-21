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18:39, 21 июля 2026Культура

Насильно мобилизованный украинский актер погиб на фронте

Насильно мобилизованный украинский актер и режиссер Бушмакин погиб на фронте
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Насильно мобилизованный украинский актер и режиссер Евгений Бушмакин погиб на фронте. Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на его подругу Тоню Ноябреву.

«Женя погиб, у меня будто вырвали сердце… Покойся с миром», — сообщила Ноябрева.

По данным издания, украинского актера насильно забрали сотрудники ТЦК на улице возле его дома. У него отобрали телефон и сразу отправили в штурмовую бригаду.

Место и направление боевых действий, где участвовал Бушмакин, неизвестны.

Евгений Бушмакин известен по картинам «Бешеная свадьба», «Герой моего времени» и «Все будет хорошо».

Ранее стало известно о смерти актера Дмитрия Поднозова. В конце 2025 года врачи обнаружили у него рак легких с метастазами в головной мозг. В начале лета состояние артиста резко ухудшилось, он был госпитализирован в реанимацию. Актеру и режиссеру было 64 года.

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