Россиянин поставил на Первую лигу и выиграл более 400 тысяч рублей

Россиянин выиграл 414 тысяч рублей на двух матчах Первой лиги

Россиянин выиграл более 400 тысяч рублей на двух матчах Первой лиги. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил 100 тысяч рублей на победу «Волги» над «Нефтехимиком» и «Нижнего Новгорода» над «Челябинском». Общий коэффициент экспресса составил 4,14, таким образом, россиянин выиграл 414 тысяч рублей.

Ранее букмекеры назвали самые прибыльные для россиян матчи ЧМ-2026. Чаще всего клиенты букмекерских контор ставили на матчи с участием сборной Испании, в тройку лидеров по популярности также вошли команды Аргентины и Англии. Наибольший объем ставок в денежном выражении был зафиксирован 19 июля — в день финала. Финал ЧМ между сборными Испании и Аргентины стал самым прибыльным событием.

В пятерку матчей с наибольшей прибылью вошли также Франция — Испания (0:2), Германия — Парагвай (1:1, 3:4 по пенальти), Испания — Кабо-Верде (0:0) и Португалия — ДР Конго (1:1).