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12:44, 29 июля 2026Спорт

Россиянин поставил на Первую лигу и выиграл более 400 тысяч рублей

Россиянин выиграл 414 тысяч рублей на двух матчах Первой лиги
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Hausstudio / Shutterstock / Fotodom

Россиянин выиграл более 400 тысяч рублей на двух матчах Первой лиги. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил 100 тысяч рублей на победу «Волги» над «Нефтехимиком» и «Нижнего Новгорода» над «Челябинском». Общий коэффициент экспресса составил 4,14, таким образом, россиянин выиграл 414 тысяч рублей.

Ранее букмекеры назвали самые прибыльные для россиян матчи ЧМ-2026. Чаще всего клиенты букмекерских контор ставили на матчи с участием сборной Испании, в тройку лидеров по популярности также вошли команды Аргентины и Англии. Наибольший объем ставок в денежном выражении был зафиксирован 19 июля — в день финала. Финал ЧМ между сборными Испании и Аргентины стал самым прибыльным событием.

В пятерку матчей с наибольшей прибылью вошли также Франция — Испания (0:2), ГерманияПарагвай (1:1, 3:4 по пенальти), Испания — Кабо-Верде (0:0) и Португалия — ДР Конго (1:1).

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