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12:37, 29 июля 2026 (обновлено: 12:48, 29 июля 2026)Забота о себе

Женщины назвали железные поводы отказаться от свидания с идеальным на первый взгляд юношей

Лента.ру: Женщины назвали навязчивость и грубость поводами отменить свидание
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Arthur Bargan / Shutterstock / Fotodom

Пользовательницы Reddit назвали железные поводы отказаться от свидания с юношей, даже если на первый взгляд он кажется идеальным. Своими советами девушки поделились в разделе AskReddit.

Многие отказались бы от свидания с мужчиной, если бы он навязывал правила, по которым должна пройти встреча. Например, настойчиво пытался узнать адрес женщины, чтобы заехать за ней, тогда как она хотела бы добраться до места свидания самостоятельно.

Он настаивал на том, чтобы забрать меня из дома, после того, как я сказала ему, что предпочла бы доехать сама. После третьей попытки меня переубедить я отменила свидание

Bowtiesarefancyпользовательница Reddit

Еще одна пользовательница рассказала, что не захотела встречаться с мужчиной, который проявил чрезмерную настойчивость в вопросах близости. При этом на первый взгляд молодой человек ей понравился, он был симпатичным и образованным, а также имел хорошую работу и дом.

Он выходил из дома и собирался заехать за мной, когда сообщил в мессенджере, что ожидает как минимум поцелуя на ночь, а возможно, и большего. Я ответила «ха-ха» или «лол», или что-то в этом роде, но потом он написал: «Если я не получу поцелуя, второго свидания не будет». Я отменила свидание

idoyogasometimesпользовательница Reddit
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Другая женщина моментально разочаровалась в симпатичном мужчине после того, как он начал плохо говорить о знакомых людях.

Он бесконечно критиковал своих коллег и почти каждого человека, которого знал. Это была его единственная тема. К середине свидания я уже пришла к выводу, что он больше не привлекает меня

Professional_Watch23пользовательница Reddit

Ранее пользовательницы Reddit назвали правила хорошего флирта. Многие женщины напомнили, что во время флирта важно соблюдать личные границы: не трогать девушек в самом начале знакомства, не комментировать их тело и не преследовать их.

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