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11:29, 29 июля 2026 (обновлено: 11:31, 29 июля 2026)Экономика

Россияне признались в хранении ненужных вещей

Sokolov: Россияне хранят дома старые телефоны и ненужную одежду
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Aila Ruoho / Shutterstock / Fotodom

Большинство россиян продолжают хранить дома ненужные вещи. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования ювелирного бренда SOKOLOV.

Чаще всего россияне отказываются выбрасывать старые смартфоны, планшеты и кнопочные телефоны (73 процента), одежду и обувь (71 процент), коробки, упаковку и инструкции (39 процентов), подарки и сувениры (37 процентов), спортивные и сезонные вещи (36 процентов), вышедшие из моды украшения (31 процент) и детские вещи «на будущее» (28 процентов).

Избавляются от ненужных вещей чаще всего во время ремонта (32 процента). Если места больше не хватает, его готовы освободить 20 процентов опрошенных, 16 процентов делают это, когда нужны деньги. Также выяснилось, что ненужные вещи чаще оставляют «на всякий случай» (28 процентов), передают родственникам и друзьям (26 процентов), продают через объявления (20 процентов) или сдают в трейд-ин (20 процентов).

Ранее стало известно, что большинство россиян (81 процент) хотя бы раз покупали бывшие в употреблении вещи.

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