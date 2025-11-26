Москвичи признались в любви к подержанным вещам

Tiburon Research: Четверть россиян покупают б/у вещи хотя бы раз в месяц

Большинство россиян (81 процент) хотя бы раз покупали бывшие в употреблении (б/у) вещи. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Tiburon Research. Копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру». В опросе приняли участие 1 000 мужчин и женщин 18–60 лет, проживающие в городах России с населением от 100 тысяч человек.

Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет покупают б/у вещи чаще: они аргументируют такой выбор экологичностью и стремлением к осознанному потреблению. Участники опроса поделились, что предпочитают брать вещи «как новые» (60 процентов), либо с легкими следами использования (58 процентов). Молодежь и москвичи чаще готовы покупать товары в не очень хорошем состоянии. Для покупки б/у вещей молодежь от 25 до 34 лет чаще, чем другие возрастные группы, выбирает сообщества и чаты в социальных сетях, а люди старше (45-60 лет) предпочитают комиссионные магазины и секонд-хенды больше, чем младшие поколения.

Также по результатам опроса выяснилось, что 50 процентов респондентов предпочитают отдавать ненужные вещи знакомым и родственникам. Почти 40 процентов людей выбрасывают ненужные предметы. Четверть — отдают их на благотворительность: 22 процента делают это самостоятельно, 20 процентов — через специализированные пункты. Отправляют вещи на переработку лишь 12 процентов участников опроса.

После ухода западных брендов с российского рынка в Москве стало больше секонд-хендов. С октября 2024 года по октябрь 2025-го было открыто 120 магазинов, что на 48 процентов больше, чем за аналогичный период 2021-2022 годов.