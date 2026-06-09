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02:04, 9 июня 2026Мир

Россия поразила в Киеве 10 предприятий по выпуску военной продукции

Постпред РФ при ООН Небензя: ВС РФ поразили 10 военных предприятий в Киеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России за последнее время поразила в Киеве 10 предприятий по производству военной продукции, в том числе ударных беспилотных. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Он отметил, что российские военные наносят удары высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной и транспортной инфраструктуры Украины, а также по военным аэродромам.

В конце мая ВС РФ нанесли групповой удар по военным аэродромам и инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны уточнили, что удар стал ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ.

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