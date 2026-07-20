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18:02, 20 июля 2026Интернет и СМИ

Мизулина направила на СВО взысканные с Дудя деньги

Глава ЛБИ Мизулина направила на поддержку бойцов СВО взысканные с Дудя 43 тысячи рублей
Маргарита Щигарева

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что с блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) взыскали часть денег по ее иску о защите чести и достоинства. Об этом общественный деятель рассказала в Telegram.

«За последнюю неделю мне поступила от приставов часть взысканных средств с иноагента Юрия Дудя в рамках решения суда по иску о защите чести и достоинства (43432 рублей)», — написала Мизулина.

Она добавила, что направила полученные деньги в Общероссийский народный фронт на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Мизулина также поиронизировала над Дудем, заявив, что блогер стал первым иноагентом, который пожертвовал средства на СВО.

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Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что добровольно перечислил 300 тысяч рублей по иску Мизулиной к нему и Дудю. При этом он добавил, что позднее обратится в Верховный суд, чтобы отстоять свою позицию.

Мизулина подала иск к Лебедеву и Дудю в сентябре 2024 года. Поводом стало интервью, вышедшее 1 августа на YouTube-канале Дудя. В нем Лебедев раскритиковал деятельность Мизулиной и ЛБИ. В мае 2025 года суд частично удовлетворил исковые требования Мизулиной и обязал блогеров удалить видео и выплатить ей компенсацию.

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