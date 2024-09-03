Мизулина подала в суд на Лебедева и Дудя

Екатерина Мизулина подала в суд на блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя

Лига безопасного интернета (ЛБИ) и ее руководитель Екатерина Мизулина подали в суд на блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом пресс-служба организации рассказала ТАСС.

Иск о защите чести и достоинства был подан в Лефортовский суд Москвы. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что Лебедев извинился за слова о Мизулиной, прозвучавшие в интервью Дудю. Вместе с тем он отметил, что по-прежнему не поддерживает общественную деятельность главы ЛБИ. Мизулина, в свою очередь, заявила, что не принимает извинения блогера.

Лебедев в интервью Дудю, которое вышло 1 августа, раскритиковал деятельность ЛБИ и ее главы. Мизулина после этого сообщила, что ЛБИ подает иск о защите чести и достоинства к обоим блогерам. Она заявила, что в интервью содержатся сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию организации и ее лично. Мизулина также добавила, что ЛБИ намерена взыскать десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.