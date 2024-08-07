Мизулина ответила на извинения Лебедева

Глава ЛБИ Мизулина заявила, что не принимает извинения блогера Лебедева

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина ответила на извинения блогера и дизайнера Артемия Лебедева. В своем Telegram-канале она заявила, что отказывается его прощать.

«Я не принимаю так называемые извинения блогера Лебедева», — написала глава ЛБИ. По ее словам, ролик, в котором дизайнер принес ей извинения, также будет включен в предмет искового заявления. «Как и все иные видео с оскорбительными высказываниями в мой адрес и адрес Лиги безопасного интернета со стороны этого блогера», — подчеркнула Мизулина.

Глава ЛБИ отметила, что хорошо относится к критике и аргументированной позиции. «Другое дело — пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», — добавила она.

Ранее Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной за свои слова о ней, прозвучавшие в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Вместе с тем он признался, что по-прежнему не поддерживает общественную деятельность главы ЛБИ.

Екатерина Мизулина ранее сообщила, что ЛБИ подает иск о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю. Она заявила, что в интервью содержатся сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию организации и ее лично. Мизулина добавила, что ЛБИ намерена взыскать десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Интервью Лебедева Дудю длительностью более трех часов было опубликовано на YouTube 1 августа. В разговоре блогеры обсудили в том числе Лигу безопасного интернета и Мизулину. Лебедев раскритиковал деятельность Мизулиной, заявив, что она отпугивает людей. Блогер также назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом».