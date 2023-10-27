Уехавшие из России Слепаков, Макаревич, Монеточка и Дудь избавились от своих квартир и домов. Где они жили?

Лидер «Машины времени» Макаревич переписал на родных особняк и квартиру в РФ

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (включен Минюстом в реестр иноагентов) переписал последнюю недвижимость в России на родных. Артист отдал свою долю в московской квартире на Ленинском проспекте сыну Ивану Макаревичу. Также музыкант избавился от принадлежащего ему особняка, расположенного в Истринском районе Подмосковья. Его он переписал на сестру Наталью Макаревич.

Семен Слепаков избавился от московской квартиры с видом на памятник Петру I

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Популярный комик Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в настоящий момент живет в Израиле. В начале октября артист продал расположенную в центре Москвы квартиру. Жилье площадью 217 квадратных метров с большими панорамными окнами находится в доме напротив памятника Петру I, возле Крымской набережной и парка «Музеон».

Известно, что артист изначально просил за объект 295 миллионов рублей. В нем — просторная гостиная с выходом на балкон, мастер-спальня с ванной комнатой и гардеробной, две дополнительные спальни, кабинет, и две дополнительные ванных комнаты. При этом на момент продажи в квартире был только черновой ремонт. В ней не было отделки пола, стен и потолка, а также мебели.

Монеточка продала квартиру с дизайнерским ремонтом в центре Москвы

Фото: Mikhail Frolov / Globallookpress.com

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом РФ иноагентом) избавилась от расположенной в центре Москвы квартиры. Недвижимость в Басманном районе артистка приобрела за 20 миллионов рублей, продала же квартиру за 30 миллионов. За время пользования объектом Гырдымова сделала в нем дизайнерский ремонт. Его особенности — французские двери, колонны в одной из комнат, яркая плитка с рисунком, ванна на ножках, а также расписанная раковина. Недвижимость приобрел 43-летний режиссер с супругой, имя которых не уточняется.

«Ветераны России» захотели отобрать жилье у Ротару

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Участники движения «Ветераны России» предложили лишить украинскую певицу Софию Ротару недвижимости в Москве. Активисты считают, что артистка может оказывать финансовую поддержку Вооруженным силам Украины. В обществе предложили отправить вырученные со сделки деньги на поддержку участников специальной военной операции.

Певице принадлежит четырехкомнатная квартира на Зоологической улице площадью 120 квадратных метров. Ее особенностью являются роскошные спальни, личный кабинет, а также итальянская мебель.

Чулпан Хаматова захотела продать квартиру на Патриарших в Москве за 130 миллионов

Уехавшая из России в Латвию актриса Чулпан Хаматова еще в 2022 году решила избавиться от расположенной на Патриарших прудах в Москве квартиры площадью 158 квадратных метров.

130 млн рублей оценочная стоимость квартиры Хаматовой в Москве

Позже стало известно, что Хаматова приобрела квартиру в Риге площадью 200 квадратных метров за миллион евро.

Дудь продал «скандинавский» коттедж в Новой Москве за 42 миллиона

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) продал коттедж в Новой Москве за 42 миллиона рублей. Дом площадью 315 квадратных метров расположен в поселке «Синергия» Сосенского поселения и выполнен в стиле скандинавского минимализма. Кроме того, журналист выписался из квартиры отца и продал машину марки Hyundai.

Как уехавшим артистам удается продать российскую недвижимость?

Уехавшие россияне могут не присутствовать на сделке по продаже недвижимости, объяснил адвокат, автор проекта «Доступное право» Сергей Романов. Например, продать квартиру или дом можно через представителя по доверенности. Ее можно оформить, находясь в любой точке мира, обратившись в российское консульство на территории другого государства.

Согласно нормам, закрепленным в статье 185 Гражданского кодекса РФ, доверенность можно оформить на любого человека, даже иностранного гражданина Сергей Романов адвокат

Кроме того, россиянин имеет возможность совершить сделку электронным способом. Для этого нужно иметь электронную подпись, а также уведомить Росреестр о согласии на передачу документов в электронном виде.